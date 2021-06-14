На саміті НАТО говоритимуть про загрозу Росії і ситуації в Україні, - Білий дім
На саміті НАТО говоритимуть про загрозу Росії та інших країн. Також обговорять ситуацію в Україні.
Про це йдеться в заяві Білого дому.
Зокрема повідомляється, що на саміті НАТО союзники візьмуть на себе зобов'язання щодо реалізації нових військових концепцій і стратегій, які зміцнять потенціал стримування і оборони НАТО для протидії загрозам з боку Росії та інших країн.
Також повідомляється, що НАТО продовжить стежити за ситуацією в Україні і розгортанням російських військ на українському кордоні.
"НАТО також продовжує стежити за розгортанням російських військ на Україні і навколо неї", - йдеться в повідомленні.
Також у Білому домі зазначили, що лідери підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей НАТО.
"Лідери підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей НАТО, яка забезпечує шлях до членства для будь-якої європейської країни, що розділяє наші цінності і виконує необхідні обов'язки і зобов'язання", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що 14 червня президент США Джо Байден візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі, який збере лідерів усіх 30 союзних держав.
Нагадаємо, що Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями ще рік тому. Це дає нам деякі переваги і привілеї.
Раніше повідомлялося, що на саміті G7 активно обговорювали Україну і російську агресію. Там закликали Росію вивести війська з нашої території.