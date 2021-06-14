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Лідери НАТО проконсультуються з Байденом перед його зустріччю з Путіним, - Столтенберг

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Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 11:50
Лідери НАТО проконсультуються з Байденом перед його зустріччю з Путіним, - Столтенберг Фото: лідери НАТО проконсультуються з Байденом (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Лідери НАТО мають провести консультації із президентом США Джо Байденом перед його зустріччю із російським лідером Володимиром Путіним. Це має статися на саміті Альянсу, який розпочався сьогодні в Брюсселі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту альянсу.

"Я впевнений, що лідери НАТО отримають можливість проконсультуватися з президентом Байденом напередодні його зустрічі з президентом Путіним", - сказав Столтенберг.

На саміті НАТО, який розпочався 14 червня в Брюсселі, буде обговорена політика Альянсу щодо Китаю і Росії. Країни блоку також мають відкрити "нову главу" у трансатлантичних відносинах.

Столтенберг зазначив, що відносини з Росією через її агресію находять на найнижчому рівні з кінця Холодної війни. Він висловив впевненість, що щодо Росії потрібно комбінувати міцний захист із діалогом.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтбенберг заявив, що блок буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії. Він також заявив про важливість санкцій, введених проти Росії.

За його словами, підхід НАТО до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".

Він заявив, що Альянс буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

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