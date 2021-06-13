Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО . Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica .

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм необхідна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.