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Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО

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Київ, Неділя 13 червня 2021 13:32
Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО Фото: голова Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.

Про це голова ОП заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського, що українці зараз знаходяться в небезпеці і їм необхідна допомога.

"Ми сподіваємося, що наші партнери якомога швидше дійдуть згоди щодо нашого приєднання до НАТО. Майбутнє України залежить від них", - заявив Єрмак.

За його словами, країна імплементувала необхідні стандарти "більшою мірою, ніж деякі нинішні члени НАТО". Україна очікує конкретних і активних дій з боку Альянсу.

Нагадаємо, Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня минулого року.

Зазначимо, у Зеленського назвали найбільш дружні до України держави.

У Раді розраховують на вплив Польщі та Литви в отриманні Україною членства в НАТО.

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Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО
Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО
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