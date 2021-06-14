ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАТО на саміті в Брюсселі обговорить Росію і Китай

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 11:35
НАТО на саміті в Брюсселі обговорить Росію і Китай Фото: НАТО на саміті обговорить Росію і Китай (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

На саміті НАТО, який розпочався 14 червня в Брюсселі, буде обговорена політика Альянсу щодо Китаю і Росії. Країни блоку також мають відкрити "нову главу" у трансатлантичних відносинах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту альянсу.

Він зазначив, що відносини з Росією через її агресію знаходяться на найнижчому рівні з кінця Холодної війни.

"Сьогодні ми відкриємо нову главу у наших трансатлантичних відносинах. Лідери обговорять низку питань, серед яких Росія. Наші відносини із Росією знаходяться на найнижчому рівні з кінця Холодної війни. Це через російські агресивні дії", - сказав Столтенберг.

Він висловив впевненість, що щодо Росії потрібно комбінувати міцний захист із діалогом.

Також Столтенберг відзначив важливість обговорення Росії напередодні переговорів лідерів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Ми також обговоримо Китай. Ми маємо співпрацювати у таких питаннях, як кліматичні зміни, контроль збройних сил. Але Китай нарощує свої збройні сили, збільшує вплив", - зазначив Столтенберг.

У зв'язку із цим лідери мають намір зайнятися питанням колективної безпеки.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтбенберг заявив, що блок буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії. Він також заявив про важливість санкцій, введених проти Росії.

За його словами, підхід НАТО до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі НАТО
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олександр Корнієнко: Інструмент з РНБО буде використовуватися ще і ще
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Корнієнко: Інструмент з РНБО буде використовуватися ще і ще