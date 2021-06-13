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НАТО - це не "охорона союзників за гроші", - Байден

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Лондон, Неділя 13 червня 2021 18:58
НАТО - це не "охорона союзників за гроші", - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США не розглядають НАТО як "охорону союзників за гроші". Головне завдання Альянсу - захист входять до нього країн і підтримка безпеки.

Про це американський лідер заявив на прес-конференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському Корнуоллі, передає CNN.

"Ми більше не розглядаємо НАТО як захист (союзників — ред.) за гроші. Ми вважаємо, що НАТО важливо для нашої здатності підтримувати загальну безпеку", - сказав Байден.

Він також підтвердив прихильність США до колективного захисту Альянсу. "Я хочу, щоб вони знали, що ми вважаємо 5 статтю в статуті НАТО священним обов'язком", - уточнив американський президент.

"Я незабаром вирушу до Брюсселя, де пройде саміт НАТО. Багато хто з присутніх тут зберуться там за столом переговорів", - додав він.

Нагадаємо, напередодні глава офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидке вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.

Відзначити, Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній Раді розраховують на вплив Польщі та Литви в отриманні Україною членства в НАТО.

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