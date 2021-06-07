У НАТО немає консенсусу з приводу ПДЧ для України, - заступник генсека

"Ми організація з 30 країн, які працюють на основі консенсусу. І перш ніж прийти до єдиного рішення, нам потрібно досягти консенсусу. А сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання (надання ПДЧ для України, - ред.)", - зазначив він.

За його словами, Україна повинна проводити європейські реформи в першу чергу не для того, щоб потрапити в будь-яку організацію, а заради свого народу. В такому випадку все прагнення увінчається успіхом.