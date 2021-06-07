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У НАТО немає консенсусу з приводу ПДЧ для України, - заступник генсека

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Понеділок 07 червня 2021 18:14
У НАТО немає консенсусу з приводу ПДЧ для України, - заступник генсека Фото: заступник генсека НАТО Мірча Джоане (facebook.com/AspenInstituteRomania)
Автор: РБК-Україна

Країни-учасниці НАТО не досягли консенсусу з приводу надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в Україні. Тому українській стороні слід продовжувати реформи.

Про це на конференції Democracy in action заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Ми організація з 30 країн, які працюють на основі консенсусу. І перш ніж прийти до єдиного рішення, нам потрібно досягти консенсусу. А сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання (надання ПДЧ для України, - ред.)", - зазначив він.

За його словами, Україна повинна проводити європейські реформи в першу чергу не для того, щоб потрапити в будь-яку організацію, а заради свого народу. В такому випадку все прагнення увінчається успіхом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Північноатлантичний альянс за зволікання з наданням Плану дій щодо членства в НАТО. За його словами, це посилює позиції Росії в Європі.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".

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