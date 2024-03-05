Magura V5 в действии. Сколько кораблей РФ уже потопил украинский дрон

Этой ночью надводные дроны Magura V5 смогли отправить на дно очередной российский корабль. На этот раз - это "Сергей Котов". И это далеко не единственная успешно пораженная цель с применением этих беспилотников. На счету у "Магуры" российский БДК, патрульные и ракетные катера.

Сколько кораблей РФ уже потопил этот украинский дрон - читайте в материале РБК-Украина ниже.

История создания

Еще в ноябре 2022 года в украинском правительстве анонсировали разработку украинского боевого надводного беспилотника, имеющего дальность дальностью около 800 км.

Примечательно, что первым ведомством в Украине, которое заинтересовалось разработкой беспилотных надводных аппаратов, была СБУ. Сначала Служба безопасности Украины сотрудничала с частной компанией для разработки своих беспилотников первого поколения, но затем начала самостоятельную разработку и создала Sea Baby . Услугами первоначального разработчика дронов воспользовалось ГУР МО, что в конечном итоге привело к появлению "Магуры".

Впервые этот дрон представили на выставке International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 в турецком Стамбуле, которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года.

А днем позже, 29 июля 2023 года вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.

Характеристики

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus ("морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат") V-типа; также "Магура") - это украинский многоцелевой надводный беспилотник, разработанный для ГУР Минобороны Украины.

Этот дрон может выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, но прежде всего известный ударной ролью. Согласно открытым источникам, известно о следующих его характеристиках:

Длина: 5500 мм или 5,5 м

Ширина: 1500 мм или 1,5 м.

Вес: 1000 кг

Полезная нагрузка: 320 кг

Операционный радиус действия: до 400 км.

Дальность хода: до 800 км

Автономность: до 60 час

Крейсерская скорость: 41 км/ч

Максимальная скорость: 78 км/ч

Способы навигации: автоматическая GNSS, инерциальная, визуальная

Передача видеоинформации: до трех видеопотоков HD

Стоимость комплекса: 10 млн гривен

Гидродинамический корпус и гладкий профиль позволяет дрону тайно и маневренно перемещаться, что позволяет легко запустить его из любого удаленного места. При этом есть еще одно преимущество "Магуры". Для их спуска не требуется сложной инфраструктуры. Пульт управления этим морским беспилотником выглядит достаточно компактным, не большим по плоскости, чем современный ноутбук.

При этом для обслуживания дрона требуется всего несколько человек, включая оператора, и не занимает много места. Вместе с тем, для спуска на воду катера не требуются специальные площадки (слепы), хотя его вес и составляет ориентировочно 1 тонну.

Какие цели уже поразили дроны Magura V5

Первой целью этих надводных беспилотников ГУР стал российский разведывательный корабль "Иван Хурс". 24 мая 2023 года он был успешно атакован тремя дронами в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения.

Фото: разведывательный корабль "Иван Хурс" (kchf.ru)

Кроме того, в ночь на 1 февраля 2024 года шесть единиц Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". Он затонул, в результате чего погибли все члены экипажа (около 40 человек). Как тогда отметил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

Фото: ракетный катер "Ивановец" (росСМИ)

В этом году уже 14 февраля был потоплен большой десантный корабль "Цезарь Куников" возле Алупки. Успешную миссию по уничтожению этого БДК осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины, использовав дроны Magura V5. Следует заметить, что этот большой десантный корабль был одним из новейших российских судов.

Фото: большой десантный корабль "Цезарь Куников" (mill.ru)

И, наконец, российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Еще в прошлом году в сентябре украинским бойцам удалось повредить этот корвет. Но этой ночью дроны Magura V5 неподалеку от Керченского пролива окончательно уничтожили один из самых младших таких кораблей вражеского флота. Кроме того, враг понес потери и среди личного состава, которые уточняются. Детальнее о "Сергее Котове" и его уничтожении - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Фото: патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" (росСМИ)

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