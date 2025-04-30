Франция отработала дроном-аналогом украинского Magura V5 по барже (видео)

Во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Место удара предварительно защитили автомобильными покрышками и листами металла, чтобы предотвратить затопление корабля.

Эксперимент был частью инициативы POLARIS по подготовке французских Военно-морских сил (ВМС) к боевым действиям высокой интенсивности, которую начали еще в 2021-м. Только недавно, как рассказывает Defense Expresse, по этой же инициативе в качестве эксперимента Франция взорвала рядом с собственным фрегатом морскую мину.

Как сообщают в командование ВМС целью эксперимента с морским дроном было:

протестировать новые дроны;

получить опыт применения систем такого типа.

Несмотря на то, что о французском морском дроне ничего неизвестно, согласно видео, он очень сильно похож на украинские Magura V5.

"Очевидно в ВМС Франции активно изучают полученный Украиной опыт в этой сфере и готовятся к новым угрозам на современном поле боя. Особенно из-за постоянно растущей опасности со стороны Китая и России", - добавляет Defense Express.