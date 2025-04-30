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Франция отработала дроном-аналогом украинского Magura V5 по барже (видео)

Среда 30 апреля 2025 13:42
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Франция отработала дроном-аналогом украинского Magura V5 по барже (видео) Иллюстративное фото: Франция испытала аналог морского дрона Magura V5 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Место удара предварительно защитили автомобильными покрышками и листами металла, чтобы предотвратить затопление корабля.

Эксперимент был частью инициативы POLARIS по подготовке французских Военно-морских сил (ВМС) к боевым действиям высокой интенсивности, которую начали еще в 2021-м. Только недавно, как рассказывает Defense Expresse, по этой же инициативе в качестве эксперимента Франция взорвала рядом с собственным фрегатом морскую мину.

Как сообщают в командование ВМС целью эксперимента с морским дроном было:

  • протестировать новые дроны;
  • получить опыт применения систем такого типа.

Несмотря на то, что о французском морском дроне ничего неизвестно, согласно видео, он очень сильно похож на украинские Magura V5.

"Очевидно в ВМС Франции активно изучают полученный Украиной опыт в этой сфере и готовятся к новым угрозам на современном поле боя. Особенно из-за постоянно растущей опасности со стороны Китая и России", - добавляет Defense Express.

Magura V5

Magura V5 - это украинский морской дрон-камикадзе, разработанный для поражения морских и береговых целей. Он создан во время полномасштабной войны, как ответ на потребность асимметричного сдерживания российского флота. Дрон имеет малый радиолокационный и тепловой след, способен двигаться на большой скорости и на дистанцию более 800 км.

Как сообщали в прошлом году польские ученые, именно Magura V5 уничтожил больше всего кораблей россиян за время полномасштабной агрессии.

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