ua en ru
Пт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Будет наводить ужас на российских моряков. Подразделение ГУР Group 13 получило морской дрон

Пятница 13 июня 2025 11:40
UA EN RU
Будет наводить ужас на российских моряков. Подразделение ГУР Group 13 получило морской дрон "Конотопская ведьма" уже на вооружении Group 13 (фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины/Facebook)
Автор: Василина Копытко

Подразделение ГУР МО Украины Group 13 пополнилось новейшим морским дроном MAGURA V7. Аппарат назвали "Конотопская ведьма" - в честь культурно-благотворительного проекта, в рамках которого и собрали средства на его закупку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

MAGURA V7 на обороне моря

MAGURA V7 - это современная многофункциональная платформа морского ударного дрона, способная нести ракетное вооружение. Именно эта модель впервые в истории морских беспилотников уничтожила два российских вертолета Ми-8 и два истребителя Су-30.

"Благодарны всем, кто присоединился к этому делу. Уже скоро наша "Конотопская ведьма" будет наводить ужас на российских моряков и пилотов", - сказала представительница Group 13 с позывным "Ксена".

Дрон удалось приобрести благодаря усилиям Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, инициативы Teatr.org.ua, Благотворительного фонда Дианы Подолянчук и Главного управления разведки. К сбору присоединились тысячи украинцев, за несколько месяцев удалось собрать 8 миллионов гривен.

Будет наводить ужас на российских моряков. Подразделение ГУР Group 13 получило морской дронБудет наводить ужас на российских моряков. Подразделение ГУР Group 13 получило морской дрон"Конотопская ведьма" уже на вооружении в ГУР (фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины/Facebook)

"Когда культура и армия объединяются - враг не имеет шансов. И это не просто сотрудничество, это совместная, ожесточенная борьба за свободу и будущее Украины", - сказал Евгений Нищук, генеральный директор-художественный руководитель Театра Франко.

На корпусе дрона оставили свои автографы директор Театра Франко Евгений Нищук, актеры спектакля, представители компании Teatr.org.ua Владислав Сивак и Назар Грищук. А бойцы Group 13 передали театру боевой флаг со своими подписями.

"Этот проект - доказательство того, что даже искусство способно бить по врагу, если стоит на защите страны", - отметила глава благотворительного фонда Диана Подолянчук.

Будет наводить ужас на российских моряков. Подразделение ГУР Group 13 получило морской дронБудет наводить ужас на российских моряков. Подразделение ГУР Group 13 получило морской дрон"Конотопская ведьма" уже на вооружении в ГУР (фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины/Facebook)

Читайте также о том, что первый мурал в честь спецподразделения Главного управления разведки "Артан" открыли в Киеве на Центральном автовокзале. Его бойцы-добровольцы прославились дерзкими операциями: выходами в тыл врага, высадками в Крыму, возвращением контроля над "вышками Бойко" в Черном море и уничтожением почти целого полка россиян в Липцах.

Ранее мы писали о том, что в ГУР рассказали, что в Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР
NEWS
Удар Израиля по Ирану: как скачок цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине
Удар Израиля по Ирану: как скачок цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине
DAILY
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова