ГУР совершенствует дроны Magura: россиянам советуют "не расслабляться" в Черном море
Украинская разведка совершенствует морские дроны Magura после удачного уничтожения двух российских истребителей над Черным морем. Россиянам стоит "готовиться" и "не расслабляться".
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона.
По его словам, успешное поражение российских самолетов морскими дронами Magura свидетельствует о правильной тактике украинских Сил обороны.
"Была проведена огромная, колоссальная работа. Черное море уже давно перестало быть безопасным для страны-агрессора. Начиная с первых пораженных кораблей, вертолетов, а теперь уже и самолетов, доказывает, что мы движемся в правильном направлении. Мы движемся неустанно, и это движение будет продолжаться", - отметил Ерин.
Он также анонсировал совершенствование дронов типа Magura, ведь это уже не отдельные единицы, а целая линейка многофункциональной морской техники. Эти дроны применяются в различных боевых условиях и продолжают совершенствоваться.
"Дроны семейства Magura - это уже не одна или две модификации, а многоцелевые дроны, которые используются в различных ситуациях. И они имеют далеко не единственные варианты и возможности использования. Дальше будет, движение продолжается, развитие непрестанно. Врагу нужно готовиться и не расслабляться, потому что в Черном море будут господствовать украинцы со своими союзниками, а не россияне", - заявил Ерин.
Сбитие двух российских самолетов Су-30 в Черном море
Недавно украинские военные сбили два российских Су-30 в Черном море. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, чтобы сбить два Су-30 ГУР использовало три беспилотных катера Magura V7.
Напомним, 2 мая ГУР сбило российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были сбиты два российских самолета.
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