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Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР

Украина, Четверг 02 января 2025 12:23
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Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР Фото: украинские разведчики уничтожили два вертолета РФ в Черном море (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики уничтожили два российских вертолета в Черном море. Также еще один вертолет был подбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря спецназовцы подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8.

По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.

"Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться", - добавили разведчики.

Сбитие вертолета Ми-8

До этого было известно об одном сбитом российском вертолете Ми-8. Как сообщалось ранее, 31 декабря, украинские разведчики уничтожили российский вертолет Ми-8. Впервые в мире операция была проведена с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Как позже рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали российские воздушные цели. Однако тогда российская техника все же "дотягивала" до береговой линии, хоть и была подбита. А 31 декабря российский вертолет Ми-8 был сбит и упал в воду.

Отметим, что о сбитии российского вертолета сообщили и в Генштабе ВСУ при подсчете потерь за 31 декабря. На данный момент с начала масштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны "приземлили" 330 российских вертолетов.

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