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Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордов

Среда 02 июля 2025 10:42
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Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордов Морские спецоперации ГУР с дронами MAGURA установили пять боевых рекордов (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Ирина Костенко

В Книге рекордов Украины официально зафиксировали сразу пять боевых рекордов, которых украинская военная разведка достигла благодаря применению семейства морских дронов MAGURA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Facebook.

Какие достижения ГУР и дронов MAGURA признали рекордными

Согласно информации ГУР МОУ, официальная регистрация рекордов состоялась в Музее военной разведки Украины, где недавно открылась экспозиция, посвященная семейству морских дронов MAGURA.

В рамках мероприятия представители Книги рекордов Украины:

  • официально зафиксировали пять боевых рекордов, которых украинская военная разведка достигла благодаря применению семейства морских дронов MAGURA;
  • вручили официальные сертификаты представителям Главного управления разведки - начальнику ГУР генерал-лейтенанту Кириллу Буданову, руководителю департамента беспилотных систем ГУР МОУ, бойцам подразделения "Group 13" (которые непосредственно реализуют морские спецоперации с применением дронов).

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовВоенная разведка установила 5 боевых рекордов с морскими дронами MAGURA (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

"Мы наблюдали за разработкой и боевым применением MAGURA и можем с полной уверенностью заявить: эти достижения являются уникальными в мировом масштабе", - подчеркнул представитель Книги рекордов Украины Андрей Масюк.

По его словам, они свидетельствуют о том, что "Украина даже в самых сложных условиях способна создавать инновации, которые меняют ход войны и являются образцом для подражания".

Сообщается, что национальными рекордами Украины признаны:

  • первое в мире потопление боевых кораблей морскими дронами (10 ноября 2023 года дроны MAGURA уничтожили российские десантные катера Д-144 "Серна" с БТР-82 на борту и Д-295 "Акула");

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовОдин из дипломов за установленный рекорд (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовДругой зафиксированный рекорд (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовВручение еще одного диплома (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

  • наибольшее количество поражений боевых кораблей и катеров (в период с 2023 по 2024 год ГУР МО Украины поразило 15 единиц из корабельно-катерного состава черноморского флота РФ - десантные, патрульные и разведывательные корабли, десантные и скоростные катера);
  • наибольшее количество потопленных кораблей и катеров (точные удары морских дронов пустили на дно Черного моря ракетный катер "Ивановец", десантный катер Д-295 "Акула", десантный катер Д-144 "Серна", большой десантный корабль "Цезарь Куников", скоростной катер КС-701 "Тунец", два скоростных катера "Риф-75" и патрульный корабль "Сергей Котов" (с вертолетом Ка-29 на борту).

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовУкраинские дроны MAGURA установили 5 исторических боевых рекордов (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Чем важны зафиксированные в Книге рекордов достижения

Буданов поблагодарил представителей Книги рекордов Украины и отметил высокую боевую эффективность MAGURA.

"Каждый потопленный корабль, каждый сбитый самолет или вертолет - это уменьшение возможностей врага. Это реальные шаги к нашей победе. Хочу поблагодарить Group 13 за их работу. Их преданность и профессионализм позволяют нам достигать таких результатов", - отметил он.

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовНекоторые из участников церемонии регистрации рекордов (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Между тем командир подразделения ГУР "Group 13" с позывным "Тринадцатый", чья команда непосредственно реализует морские спецоперации с участием MAGURA, поблагодарил украинских инженеров за изобретательность.

"Хочу поблагодарить командиров, которые поддержали инициативу, производителей - за инновации, а свою команду - за преданный и успешный труд... Искренне благодарны всем - и в частности Книге рекордов - за это признание и доверие", - сказал он.

Разведчик напомнил также, что Украина борется "против большого по ресурсам государства, поэтому любая поддержка - особенно ценна".

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовПодразделение ГУР "Group 13" реализовывает морские спецоперации с участием MAGURA (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Уточняется, что к церемонии вручения сертификатов присоединился и эксперт по военной безопасности Михаил Гончар.

"Дроны MAGURA уже установили рекорды боевой эффективности в воде и в воздухе. Желаю ГУР, чтобы следующий рекорд был подводным, ведь российские субмарины уже заждались знакомства с украинскими беспилотниками", - отметил он.

В завершение, стратегическое значение зафиксированных достижений подчеркнул представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

"Установленные рекорды - свидетельство того, как Украина меняет военную историю мира, доказывая, что инновации и отвага сильнее любого количества врага", - подчеркнул он.

Разведчик добавил, что в ГУР гордятся каждым, кто присоединился к созданию и применению морских дронов MAGURA.

"Ваша работа - это пример для всего мира, как асимметричные ответы могут быть эффективными и разрушительными для агрессора", - подытожил Юсов.

Впервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовВпервые в мире: как украинские дроны MAGURA установили на войне 5 исторических рекордовПубликация ГУР МОУ (скриншот: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, что подразделение ГУР МО Украины Group 13 пополнилось новейшим морским дроном MAGURA V7. Аппарат назвали "Конотопская ведьма" - в честь культурно-благотворительного проекта, в рамках которого собрали средства на его закупку.

Между тем во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу.

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