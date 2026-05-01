Какие праздники самые популярные среди украинцев в 2026 году: данные опроса

11:01 01.05.2026 Пт
На первом месте не Новый год
aimg Татьяна Степанова
Фото: Пасха и Рождество являются самыми популярными праздниками среди украинцев (Getty Images)

Самыми популярными праздниками среди украинцев в 2026 году остаются Пасха и Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, наиболее популярными остаются Пасха (67%) и Рождество Христово (66%). Они стабильно занимают лидирующие позиции в течение последних лет, что свидетельствует о значительной роли религии в культурной жизни украинцев.

Далее следует День Независимости Украины (54%) как один из главных праздников украинцев, что является свидетельством национальной гордости и патриотизма.

Таким же по популярности является День защитников и защитниц Украины (53%), что свидетельствует о значительном уважении к военнослужащим и благодарность за защиту и героическую борьбу с врагом в отстаивании независимости и суверенитета страны.

Фото: самые популярные праздники 2026 года (данные опроса КМИС)

Новый год связан с Рождеством Христовым, и традиционно популярен среди украинцев. Но раньше его популярность была такой же как Рождества (около 80%), а сейчас - 40%.

Далее следуют День Конституции Украины (28%), Троица (27%) и Международный женский день (24%). День Победы (11%) и День труда (1 мая) 5% завершают список.

Напомним, согласно данным опроса КМИС, отношение украинцев к майским праздникам с 2010-го до 2026 года существенно изменилось. День труда и День победы уже не считаются важными датами.

Также ранее мы сообщали, какие дни мая важны в церковном календаре в 2026 году и чем именно.

