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Гончарук відреагував на чутки про відставку і зустріч з Тігіпком

Новини » Політика     26.02.2020 - 14:22
Гончарук відреагував на чутки про відставку і зустріч з Тігіпком
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що ніяких заяв про звільнення не писав

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав. Про це він повідомив в ході брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, свою відставку він також не обговорював з президентом Володимиром Зеленським.

"Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють. Уряд працює в нормальному режимі, кожен день наступаємо на хвіст якій-небудь корупційної лавочки... Ніяких заяв я не писав, з президентом не обговорював", - заявив прем'єр.

При цьому він додав, що з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпком він зустрічався, проте уточнив, що він мав розмови з багатьма людьми для посилення штату Кабінету міністрів.

"З паном Тігіпком бачився, зустрічався..., подивився близько 20 осіб для посилення Кабміну радниками, людьми, які розуміють, що таке промисловість", - додав Гончарук.

Відзначимо, раніше у ряді ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Сергія Тігіпка прем'єром України. Водночас співрозмовники РБК-Україна в уряді запевняють, що Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку. Джерела видання в "Слуги народу" також запевняють, що питання зміни прем'єр-міністра ще не вирішене.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський зустрічався з Сергієм Тігіпко з приводу роботи в уряді. За словами президента, на сьогодні він проводить співбесіди з "багатьма людьми".

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Новини України Олексій ГончарукотставкаСергій Тігіпко
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