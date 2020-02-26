ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Харківська міськрада знову перейменувала проспект на честь Жукова

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 12:30
Харківська міськрада знову перейменувала проспект на честь Жукова
Фото: проспект Григоренка (Жукова) у Харкові (gortransport.kharkov.ua)

Рішення про перейменування ухвалили на сесії 26 лютого

Харківська міська рада під час сьогоднішньої сесії ухвалила рішення про чергове перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, рішення про присвоєння проспекту імені маршала радянської армії Георгія Жукова підтримали 62 місцевих депутати. Проти рішення висловилися 8, ніхто не утримався.

За словами міського голови Харкова Геннадія Кернеса, маршал Жуков нібито не підпадає під дію закону про декомунізацію. Він додав, що депутатський корпус має право ухвалювати такі рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові знову хочуть назвати проспект Петра Григоренка ім'ям радянського маршала Георгія Жукова після того, як суд у листопаді скасував рішення міської ради. У міській раді заявляли, що підготовка до перейменування вже почалася.

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2019 року набула чинності постанова апеляційного суду Харкова про заборону перейменування проспекту Григоренка. Вона могла бути оскаржена протягом місяця у Верховному суді.

Крім того, Харківський окружний адміністративний суд також скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Григоренка.

У Києві з’явиться вулиця генерала Воробйова В Києві перейменували дві вулиці, провулок та площу
Новини України переименование улиц
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся