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Прокуратура відкрила справу через розтрати при закупівлях в Інституті раку

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 21:01
Прокуратура відкрила справу через розтрати при закупівлях в Інституті раку
Фото: Інститут раку (life.pravda)

Посадові особи Інституту раку здійснювали закупівлі в обхід системи ProZorro

Прокуратура Києва відкрила справу за фактом розтрати при закупівлі посадовими особами Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що посадові особи Інституту раку могли здійснювати держзакупівлі в обхід системи ProZorro.

"Так, згідно інформації, оприлюдненої у ЗМІ народним депутатом України, керівництво Національного інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори на закупівлю продуктів харчування з "потрібними" постачальниками. При цьому вартість тендерів становить до порогову суму 199 тис. гривень з метою уникнення проведення онлайн аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон", - повідомили в прокуратурі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, під час проведення внутрішнього аудиту МОЗ виявив численні порушення в Інституті раку. Тоді МОЗ направило матеріали аудиту в правоохоронні органи.

Також РБК-Україна писало, що в серпні 2019 року правоохоронці викрили групу медпрацівників Національного інституту раку (НІР), які вимагали у онкохворих пацієнтів хабара за призначення безкоштовних медичних препаратів. Суми хабарів коливалися від 3 до 70 тисяч гривень.

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