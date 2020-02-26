Сурков заявив, що Донбас не повернеться до складу України

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Сурков заявив, що РФ може будувати відносини з Україною лише через "примус до братства"

Екс-помічник президента Росії та колишній головний куратор українського напряму в політиці Кремля Владислав Сурков вважає, що Донбас не повернеться до складу України, а РФ може будувати відносини з українською державою лише через "примус до братства". Про це повідомляють росЗМІ.

Сурков вважає, що нібито "Донбас не заслуговує такого приниження".

"У мене недостатньо сильна уява, щоб таке уявити. Донбас не заслуговує такого приниження. Україна не заслуговує такої честі", - заявив він.

Також, за його словами, Росія може будувати відносини з Україною нібито лише через "примус до братерства". Однак, Сурков, коментуючи враження від президента України Володимира Зеленського, зазначив його "легкість в думках".

"Не лох. У всякому разі в Парижі всі прийняли його за президента... У нього легкість незвичайна в думках", - додав він.

Відзначимо, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн

Нагадаємо, Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.

Російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміни курсу Кремля в українському напрямі".