Біля аеропорту Кабулу підірвався смертник: що відомо

Пентагон підтвердив теракт біля аеропорту

Міністерство оборони США підтвердило, що поблизу аеропорту Кабулу сьогодні пролунав вибух. Однак жодних подробиць у Пентагоні не надали. Водночас італійська газета Corriere, повідомила, що це була атака смертника.

За інформацією різних ЗМІ, терорист підірвав себе біля головних воріт афганського аеропорту.

Вибухів було два

Крім того, в турецькому Міноборони кажуть, що вибухів було два. Другий вибух пролунав незадовго після першого теракту. Пентагон цю інформацію також підтвердив. Другий вибух пролунав поблизу готелю Baron, розташованого поруч з аеропортом.

До вибуху причетна "Ісламська держава"

Американське видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що США вважають бойовиків "Ісламської держави" відповідальними за сьогоднішню атаку в Кабулі. Водночас самі терористи "ІД" поки не взяли на себе відповідальність.

Жертви та десятки поранених

За останніми даними, які приводить телеканал Sky News, в результаті теракту загинули 13 людей, зокрема й діти. Поранення також отримали десятки людей, які перебували в натовпі та біля воріт аеропорту.

Станом на 18:10 повідомляється про щонайменше 70 постраждалих в результаті вибуху. Такі дані приводить Al Jazeera.

Серед жертв є американці

Американський телеканал Fox News з посиланням на джерела серед чиновників повідомив, що від вибуху поблизу аеропорту Кабула постраждали принаймні троє американських військовослужбовців. У Пентагоні підтвердили, що американці стали жертвами теракту, але точної кількості загиблих не назвали.

Інформації про постраждалих українців немає

Міністерство закордонних справ України вже взяло на особливий контроль ситуацію з вибухом біля аеропорту Кабулу. Речник українського міністерства Олег Ніколенко заявив, що наразі інформація про українців серед жертв теракту не надходила.