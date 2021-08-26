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Вибух біля аеропорту в Кабулі: українців серед жертв немає

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 17:41
Вибух біля аеропорту в Кабулі: українців серед жертв немає Фото: МЗС відреагувало на вибух в Кабулі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України вже слідкує за ситуацією з терактом поблизу аеропорту в захопленому талібами Кабулі. Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні вдень біля аеропорту Кабулу пролунав вибух. Попередньо, біля воріт аеропорту підірвався терорист-смертник. В результаті вибуху загинули щонайменше дві людини та десятки постраждали.

Як писало РБК-Україна, серед постраждалих є американські військовослужбовці.

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