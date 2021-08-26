Біля аеропорту Кабулу прогриміли два вибухи, а не один, - Міноборони Туреччини
Фото: біля аеропорту Кабулу прогриміли два вибухи, а не один (Getty Images)
Туреччина заявила, що вибухів біля аеропорту Кабулу було два, а не один. Кількість жертв внаслідок теракту продовжує рости.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Міністерства оборони Туреччини.
"За межами аеропорту Кабула сталися два вибухи. У нашому підрозділі немає жертв або постраждалих", - повідомляє пресслужба міністерства.
Відзначимо, що за попередньою інформацією, внаслідок вибухів загинули щонайменше 13 осіб, серед яких є діти.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Афганістані прогримів вибух біля аеропорту Кабулу.
Також РБК-Україна писало про те, що за попередньою інформацією, українців серед жертв та постраждалих внаслідок вибуху - немає.