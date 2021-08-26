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Біля аеропорту Кабулу прогриміли два вибухи, а не один, - Міноборони Туреччини

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Афганістан, Четвер 26 серпня 2021 17:56
Біля аеропорту Кабулу прогриміли два вибухи, а не один, - Міноборони Туреччини Фото: біля аеропорту Кабулу прогриміли два вибухи, а не один (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина заявила, що вибухів біля аеропорту Кабулу було два, а не один. Кількість жертв внаслідок теракту продовжує рости.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту Міністерства оборони Туреччини.

"За межами аеропорту Кабула сталися два вибухи. У нашому підрозділі немає жертв або постраждалих", - повідомляє пресслужба міністерства.

Відзначимо, що за попередньою інформацією, внаслідок вибухів загинули щонайменше 13 осіб, серед яких є діти.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Афганістані прогримів вибух біля аеропорту Кабулу.

Також РБК-Україна писало про те, що за попередньою інформацією, українців серед жертв та постраждалих внаслідок вибуху - немає.

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