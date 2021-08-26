Возле аэропорта Кабула подорвался смертник: что известно

Пентагон подтвердил теракт возле аэропорта

Министерство обороны США подтвердило, что вблизи аэропорта Кабула сегодня прогремел взрыв. Однако никаких подробностей в Пентагоне не предоставили. В то же время итальянская газета Corriere, сообщила, что это была атака смертника.

По информации различных СМИ, террорист подорвал себя у главных ворот афганского аэропорта.

Взрывов было два

Кроме того, в турецком Минобороны говорят, что взрывов было два. Второй взрыв прогремел незадолго после первого теракта. Пентагон эту информацию также подтвердил. Второй взрыв прогремел вблизи отеля Baron, расположенного рядом с аэропортом.

К взрыву причастно "Исламское государство"

Американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США считают боевиков "Исламского государства" ответственными за сегодняшнюю атаку в Кабуле. В то же время сами террористы "ИГ" пока не взяли на себя ответственность.

Жертвы и десятки раненых

По последним данным, которые приводит телеканал Sky News, в результате теракта погибли 13 человек, в том числе и дети. Ранения получили десятки людей, которые находились в толпе и у ворот аэропорта.

По состоянию на 18:10 сообщается о как минимум 70 пострадавших в результате взрыва. Такие данные приводит Al Jazeera.

Среди жертв есть американцы

Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники среди чиновников сообщил, что от взрыва вблизи аэропорта Кабула пострадали по крайней мере трое американских военнослужащих. В Пентагоне подтвердили, что американцы стали жертвами теракта, но точного количества погибших не назвали.

Информации о пострадавших украинцах нет

Министерство иностранных дел Украины уже взяло на особый контроль ситуацию со взрывом возле аэропорта Кабула. Спикер украинского министерства Олег Николенко заявил, что сейчас информация об украинцах среди жертв теракта не поступала.