Біля аеропорту Кабула прогримів вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter афганського телеканалу 1TV

У той же час афганські ЗМІ поки не приводять подробиць. Факт вибуху вже підтвердили в американському Пентагоні.

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Число жертв в даний час невідомо. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - повідомив в Twitter прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Як пише італійська газета Corriere, це була атака смертника і нібито є поранені серед американців.