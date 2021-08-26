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У Кабулі прогриміли нові вибухи, - TRT

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Афганістан, Четвер 26 серпня 2021 21:31
У Кабулі прогриміли нові вибухи, - TRT Фото: У Кабулі прогриміли нові вибухи, один із них біля аеропорту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Кабулі пролунали чергові вибухи. За попередньою інформацією один із них був поруч з аеропортом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TRT.

За інформацією іншого ЗМІ CGTN, новий вибух стався неподалік від аеропорту.

За даними Al Arabia вибухів було декілька і вони сталися на околиці Кабулу.

Подробиць наразі немає. Про жертв та постраждалих в результаті нових вибухів також не повідомляється.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Кабулу прогреміли два вибухи. Кількість жертв продовжує рости.

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Афганистан Кабул
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