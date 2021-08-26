У Кабулі прогриміли нові вибухи, - TRT
Фото: У Кабулі прогриміли нові вибухи, один із них біля аеропорту (Getty Images)
У Кабулі пролунали чергові вибухи. За попередньою інформацією один із них був поруч з аеропортом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TRT.
За інформацією іншого ЗМІ CGTN, новий вибух стався неподалік від аеропорту.
За даними Al Arabia вибухів було декілька і вони сталися на околиці Кабулу.
Подробиць наразі немає. Про жертв та постраждалих в результаті нових вибухів також не повідомляється.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на території Кабулу прогреміли два вибухи. Кількість жертв продовжує рости.