Кількість жертв вибуху в Кабулі досягла 13. Серед загиблих є діти

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначимо, інформацію про жертви поширюють з посиланням на представника талібів. За словами прес-секретаря "Талібану", серед убитих є діти, і багато бойовиків отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України вже стежить за ситуацією з терактом поблизу аеропорту Кабула, поки інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила.

А американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових.