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Кількість жертв вибуху в Кабулі досягла 13. Серед загиблих є діти

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 17:47
Кількість жертв вибуху в Кабулі досягла 13. Серед загиблих є діти Фото: кількість жертв вибуху в Кабулі зростає (twitter com warcrimex)
Автор: РБК-Україна

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначимо, інформацію про жертви поширюють з посиланням на представника талібів. За словами прес-секретаря "Талібану", серед убитих є діти, і багато бойовиків отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України вже стежить за ситуацією з терактом поблизу аеропорту Кабула, поки інформація про загиблих або постраждалих українців не надходила.

А американський телеканал Fox News повідомляє, що в теракті постраждали як мінімум троє американських військових.

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