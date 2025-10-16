Вражеский дрон попал в авто "Новой почты" вблизи Краматорска: последствия атаки

Сегодня ночью российский дрон атаковал БДФ-авто "Новой почты" вблизи Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Telegram.

Последствия атаки российского дрона по авто НП "Сегодня ночью вблизи Краматорска россияне атаковали дроном БДФ-авто "Новой почты", - рассказали украинцам. Сообщается, что водитель не пострадал. В то же время сгорели: 132 посылки;

прицеп. "Мы уже связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - подчеркнули в НП. Уточняется, что дополнительную информацию об отправлениях клиенты могут найти в приложении "Новой почты". Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)