Вражеский дрон попал в авто "Новой почты" вблизи Краматорска: последствия атаки
Сегодня ночью российский дрон атаковал БДФ-авто "Новой почты" вблизи Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы компании в Telegram.
Последствия атаки российского дрона по авто НП
"Сегодня ночью вблизи Краматорска россияне атаковали дроном БДФ-авто "Новой почты", - рассказали украинцам.
Сообщается, что водитель не пострадал.
В то же время сгорели:
- 132 посылки;
- прицеп.
"Мы уже связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - подчеркнули в НП.
Уточняется, что дополнительную информацию об отправлениях клиенты могут найти в приложении "Новой почты".
Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)
Напомним, за минувшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. Самым горячим участком остается Покровское направление, где украинские защитники отбили 56 штурмов.
На Краматорском направлении было зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.
Сам Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта.
Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома, административные здания и промышленные объекты.
Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Так, в ночь на 13 октября дроны РФ повредили в Краматорске школу, жилые дома и админздания. Город атаковали четырьмя дронами-камикадзе типа "Герань-2".
