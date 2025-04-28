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"Новая почта" изменила тарифы, но не для всех: новые расценки

Понедельник 28 апреля 2025 18:58
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"Новая почта" изменила тарифы, но не для всех: новые расценки "Новая почта" изменила тарифы на международную доставку (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылок будет рассчитываться по-новому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Telegram

Что изменилось в тарифах НП на международную доставку

Клиентам "Новой почты" рассказали, что тарифы на международную доставку были обновлены.

Речь идет о том, что отныне стоимость посылки рассчитывается:

  • не по объемному весу;
  • а по фактическому весу.

"Сколько весит - столько и платите", - отметили в компании.

В качестве примера гражданам привели ситуацию с пересылкой шляпы.

"Если планируете отправить шляпу, которая весит 250 граммов, то заплатите только за этот вес, а не за размеры", - объяснили в "Новой почте".

Кроме того, была введена "удобная градация тарифов для мелких грузов":

  • не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг);
  • а по фактическому весу (разная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д.).

Подробнее с тарифами НП на международную доставку можно ознакомиться по ссылке.

&quot;Новая почта&quot; изменила тарифы, но не для всех: новые расценкиПубликация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Отметим, что сеть отделений "Новой почты" в Европе охватывает 14 стран. В некоторых регионах работает также адресная доставка.

Срок доставки - от трех дней.

&quot;Новая почта&quot; изменила тарифы, но не для всех: новые расценкиСеть НП в Европе (скриншот: novaposhta.ua)

В целом же "Новая почта" доставляет документы, посылки и грузы в более чем 200 стран мира.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" открыла отделение в популярной среди украинцев стране.

Читайте также, какие вещи и товары нельзя отправлять за границу через "Новую почту".

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