"Новая почта" изменила тарифы, но не для всех: новые расценки
"Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылок будет рассчитываться по-новому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Telegram
Что изменилось в тарифах НП на международную доставку
Клиентам "Новой почты" рассказали, что тарифы на международную доставку были обновлены.
Речь идет о том, что отныне стоимость посылки рассчитывается:
- не по объемному весу;
- а по фактическому весу.
"Сколько весит - столько и платите", - отметили в компании.
В качестве примера гражданам привели ситуацию с пересылкой шляпы.
"Если планируете отправить шляпу, которая весит 250 граммов, то заплатите только за этот вес, а не за размеры", - объяснили в "Новой почте".
Кроме того, была введена "удобная градация тарифов для мелких грузов":
- не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг);
- а по фактическому весу (разная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д.).
Подробнее с тарифами НП на международную доставку можно ознакомиться по ссылке.
Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)
Отметим, что сеть отделений "Новой почты" в Европе охватывает 14 стран. В некоторых регионах работает также адресная доставка.
Срок доставки - от трех дней.
Сеть НП в Европе (скриншот: novaposhta.ua)
В целом же "Новая почта" доставляет документы, посылки и грузы в более чем 200 стран мира.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" открыла отделение в популярной среди украинцев стране.
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