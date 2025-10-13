ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Краматорске дроны РФ повредили школу, жилые дома и админздания

Краматорск, Понедельник 13 октября 2025 17:31
UA EN RU
В Краматорске дроны РФ повредили школу, жилые дома и админздания Иллюстративное фото: в Краматорске дроны РФ повредили школу, жилые дома и админздания (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 13 октября российские войска атаковали Краматорск четырьмя дронами-камикадзе типа "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Краматорска.

По данным властей, около 01:25 вражеские беспилотники попали в центральную часть города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены:

  • административные здания - в том числе отремонтированное до войны здание Донецкой торгово-промышленной палаты;
  • учебное заведение - Краматорской ООШ I-III ступеней №15;
  • объекты коммерческой инфраструктуры - магазины, кафе и сервисные помещения;
  • жилой сектор - остекление окон и балконов, крыши в четырех многоквартирных домах.

На местах ударов работали коммунальные службы, специалисты гражданской защиты обследовали повреждения и оказывали помощь жителям.

Краматорск

Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта. Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома и промышленные объекты, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Обстрелы Краматорска

Ранее мы писали, что Краматорск вечером 5 октября впервые был атакован российским дроном на оптическом волокне.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения домов.

А в субботу, 11 октября, два беспилотника типа "Герань-2" попали в здание учреждения общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Война в Украине
Новости
У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США
У Зеленского озвучили главную цель визита украинской делегации в США
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит