В Краматорске дроны РФ повредили школу, жилые дома и админздания
В ночь на 13 октября российские войска атаковали Краматорск четырьмя дронами-камикадзе типа "Герань-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Краматорска.
По данным властей, около 01:25 вражеские беспилотники попали в центральную часть города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В результате обстрела повреждены:
- административные здания - в том числе отремонтированное до войны здание Донецкой торгово-промышленной палаты;
- учебное заведение - Краматорской ООШ I-III ступеней №15;
- объекты коммерческой инфраструктуры - магазины, кафе и сервисные помещения;
- жилой сектор - остекление окон и балконов, крыши в четырех многоквартирных домах.
На местах ударов работали коммунальные службы, специалисты гражданской защиты обследовали повреждения и оказывали помощь жителям.
Краматорск
Краматорск регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта. Российские войска атакуют город различными типами вооружений - авиабомбами, ракетами и беспилотниками. В результате этих ударов разрушаются жилые дома и промышленные объекты, есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Обстрелы Краматорска
Ранее мы писали, что Краматорск вечером 5 октября впервые был атакован российским дроном на оптическом волокне.
Также РБК-Украина писало, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения домов.
А в субботу, 11 октября, два беспилотника типа "Герань-2" попали в здание учреждения общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.