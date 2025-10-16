Более 180 боев на фронте: Генштаб назвал самое горячее направление и показал карты

За сутки произошло 184 боевых столкновения. Покровское направление продолжает оставаться самым горячим участком фронта, где украинские защитники отбили 56 штурмов.

Ситуация на фронте 16 октября - на Покровском направлении больше всего штурмов

По данным Генштаба, российские войска нанесли по позициям ВСУ один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую авиационную бомбу.

Кроме того, оккупанты совершили 4 979 обстрелов, из которых более ста - из реактивных систем залпового огня, и использовали 5 595 дронов-камикадзе для поражения позиций украинских войск и населенных пунктов.

Под авиационные удары попали районы населенных пунктов Сумы (Сумская область), Константиновка и Доброполье (Донецкая область), Апостолово и Радушное (Днепропетровская область), Егоровка и Орехов (Запорожская область), а также Нововоронцовка и Казацкое (Херсонская область).

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили шесть районов сосредоточения живой силы противника и два пункта управления российских войск.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 186 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 17 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка. В городе Купянск и его окрестностях продолжаются противодиверсионные мероприятия - наши воины обнаруживают вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают.

На Лиманском направлениивраг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили десять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник наступал пять раз, пытаясь действовать в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.