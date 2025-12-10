По Воронежу нанесен ракетный удар: россияне жалуются на перебои со светом и водой

Вечером среды, 10 декабря, по Воронежу был нанесен ракетный удар. После взрыва местные жители сообщили о проблемах со светом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В регионе объявили опасность удара ракетами и беспилотниками. Через несколько минут местные жители услышали взрыв, после чего в отдельных районах города начались перебои со светом и водой.

При этом россияне сообщают, что якобы сбили 17 ракет.

Губернатор региона Александр Гусев позже сообщил, что следствием взрыва якобы стало сбитие ракеты на подлете к городу. По его словам, обломками были повреждены многоквартирные дома в одном из районов Воронежа.