По Воронежу нанесен ракетный удар: россияне жалуются на перебои со светом и водой
Вечером среды, 10 декабря, по Воронежу был нанесен ракетный удар. После взрыва местные жители сообщили о проблемах со светом и водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В регионе объявили опасность удара ракетами и беспилотниками. Через несколько минут местные жители услышали взрыв, после чего в отдельных районах города начались перебои со светом и водой.
При этом россияне сообщают, что якобы сбили 17 ракет.
Губернатор региона Александр Гусев позже сообщил, что следствием взрыва якобы стало сбитие ракеты на подлете к городу. По его словам, обломками были повреждены многоквартирные дома в одном из районов Воронежа.
Напомним, 18 ноября в росСМИ появились сообщения, что город Воронеж был под ракетной атакой. Россияне заявили, что удар наносили американскими ракетами ATACMS, позже удар американским вооружением подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.
Позже россияне нафантазировали, что все ракеты якобы "были сбиты" - хотя доказательства с "мест" доказывают обратное.
В частности, на корпусах и обломках нет никаких следов от повреждений, которые были бы характерными для сбитой ракеты - если по ней била бы противовоздушная оборона. Зато есть следы штатного срабатывания кассетной боеголовки ATACMS.
Отметим, 9 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина на сегодня уже применяет ракеты "Длинный Нептун", "Паляница", "Фламинго", а также "Сапсан".