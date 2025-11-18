Украина ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории России, - Генштаб

Украина использовала дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по военным объектам на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

Россияне заявляли о якобы уничтожении ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

В сети обнародовали видео со взрывами и дымом в небе.

Стоит заметить, что ранее в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что Воронеж якобы атаковали баллистическими ракетами.

"Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться", - отметили военные.

В Генштабе добавили, что украинцы остаются стойкими и демонстрируют решительностью несмотря на постоянные вызовы российских наступлений.

Военное командование Украины подчеркнуло, что такая атака - знаковое событие, которое подчеркивает преданность страны своей суверенности.

Какие именно объекты атаковали украинские защитники - пока неизвестно.

"Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России", - сказано в сообщении Генштаба.

Слухи о запрете от США

Напомним, еще в августе Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что власти США якобы блокируют использование Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по территории России.

В частности, Пентагон с конца весны "не разрешал Украине применять ATACMS" для атак на российскую территорию.

Уже 29 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог рассказал, что президент Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по территории РФ.

Но, по его словам, иногда Пентагон не давал Украине полномочий на осуществление таких атак.