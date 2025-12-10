По Воронежу завдано ракетного удару: росіяни бідкаються на перебої зі світлом і водою

Ввечері середи, 10 грудня, по Воронежу було завдано ракетного удару. Після вибуху місцеві жителі повідомили про проблеми зі світлом і водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

В регіоні оголосили небезпеку удару ракетами і безпілотниками. Через кілька хвилин місцеві жителі почули вибух, після чого в окремих районах міста почалися перебої зі світлом і водою.

При цьому росіяни повідомляють, що нібито збили 17 ракет.

Губернатор регіону Олександр Гусєв пізніше повідомив, що наслідком вибуху нібито стало збиття ракети на підльоті до міста. За його словами, уламками були пошкоджені багатоквартирні будинки в одному з районів Воронежа.