ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

По Воронежу завдано ракетного удару: росіяни бідкаються на перебої зі світлом і водою

Росія, Середа 10 грудня 2025 20:21
UA EN RU
По Воронежу завдано ракетного удару: росіяни бідкаються на перебої зі світлом і водою Ілюстративне фото: у Воронежі 10 грудня пролунав вибух після оголошення ракетної небезпеки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері середи, 10 грудня, по Воронежу було завдано ракетного удару. Після вибуху місцеві жителі повідомили про проблеми зі світлом і водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

В регіоні оголосили небезпеку удару ракетами і безпілотниками. Через кілька хвилин місцеві жителі почули вибух, після чого в окремих районах міста почалися перебої зі світлом і водою.

При цьому росіяни повідомляють, що нібито збили 17 ракет.

Губернатор регіону Олександр Гусєв пізніше повідомив, що наслідком вибуху нібито стало збиття ракети на підльоті до міста. За його словами, уламками були пошкоджені багатоквартирні будинки в одному з районів Воронежа.

Нагадаємо, 18 листопада в росЗМІ з'явилися повідомлення, що місто Воронеж було під ракетною атакою. Росіяни заявили, що удар завдавали американськими ракетами ATACMS, пізніше удар американським озброєнням підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Пізніше росіяни нафантазували, що усі ракети нібито "було збито" - хоча докази з "місць" доводять протилежне.

Зокрема, на корпусах та уламках немає жодних слідів від пошкоджень, які були б характерними для збитої ракети - якщо по ній била б протиповітряна оборона. Натомість є сліди штатного спрацювання касетної боєголовки ATACMS.

Зазначимо, 9 грудня, український лідер Володимир Зеленський розповів, що Україна на сьогодні вже застосовує ракети "Довгий Нептун", "Паляниця", "Фламінго", а також "Сапсан".

Читайте РБК-Україна в Google News
Воронеж Ракети
Новини
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Без світла до 12 годин. "Укренерго" попередило, що буде з відключеннями до кінця тижня
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті