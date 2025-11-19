ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Удар по Воронежу: в РФ нафантазировали о "сбивании" всех ракет ATACMS

Россия, Среда 19 ноября 2025 08:37
Удар по Воронежу: в РФ нафантазировали о "сбивании" всех ракет ATACMS Иллюстративное фото: баллистическая ракета ATACMS (army.mil)
Автор: Антон Корж

В России признали, что Воронеж 18 ноября был атакован американскими ракетами ATACMS. Однако нафантазировали, что все ракеты якобы "были сбиты" - хотя доказательства с "мест" доказывают обратное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ.

В частности минобороны РФ заявило, что днем 18 ноября Воронеж был атакован четырьмя ракетами ATACMS. Россияне утверждают, что ракеты якобы "были сбиты" комплексами С-400 и "Панцирь".

Обломки "сбитых ракет" якобы упали на здания в самом городе. По версии россиян, в результате удара обошлось без пострадавших. В доказательство своего заявления россияне даже опубликовали фото остатков ракет ATACMS.

Фото: российская пропаганда

Однако именно эти фото остатков "сбитых" ракет поставили большой крест на фантазиях о сбивании ракет. Как пишут в мониторинговых каналах, на фото изображено исключительно то, что остается от ракеты, которая взорвалась: ни одного боевого блока, или уцелевшей электроники.

Более того, на корпусах и обломках, которые сфотографировали россияне, нет никаких следов от повреждений, которые были бы характерными для сбитой ракеты - если по ней била бы противовоздушная оборона. Зато есть следы штатного срабатывания кассетной боеголовки ATACMS.

Также на многочисленных видео момента атаки Воронежа, которые появились в сети, в небе над городом видны четыре дымные полосы. Такой след оставляет ATACMS в момент срабатывания механизма раскрытия кассетной боевой части. Поэтому можно предположить, что в реальности россияне не смогли сбить ни одной из четырех запущенных ракет.

Удар по Воронежу: в РФ нафантазировали о &quot;сбивании&quot; всех ракет ATACMSФото: Telegram

Напомним, что 18 ноября в российских каналах и СМИ появились сообщения, что город Воронеж был под ракетной атакой. Россияне заявили, что удар наносили американскими ракетами ATACMS. Позже удар американским вооружением подтвердили в Генеральном штабе ВСУ - без указания локации и пораженных объектов.

ATACMS Российская Федерация Воронеж Воронежская область Война в Украине
