Удар по Воронежу: в РФ нафантазировали о "сбивании" всех ракет ATACMS
В России признали, что Воронеж 18 ноября был атакован американскими ракетами ATACMS. Однако нафантазировали, что все ракеты якобы "были сбиты" - хотя доказательства с "мест" доказывают обратное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ.
В частности минобороны РФ заявило, что днем 18 ноября Воронеж был атакован четырьмя ракетами ATACMS. Россияне утверждают, что ракеты якобы "были сбиты" комплексами С-400 и "Панцирь".
Обломки "сбитых ракет" якобы упали на здания в самом городе. По версии россиян, в результате удара обошлось без пострадавших. В доказательство своего заявления россияне даже опубликовали фото остатков ракет ATACMS.
Однако именно эти фото остатков "сбитых" ракет поставили большой крест на фантазиях о сбивании ракет. Как пишут в мониторинговых каналах, на фото изображено исключительно то, что остается от ракеты, которая взорвалась: ни одного боевого блока, или уцелевшей электроники.
Более того, на корпусах и обломках, которые сфотографировали россияне, нет никаких следов от повреждений, которые были бы характерными для сбитой ракеты - если по ней била бы противовоздушная оборона. Зато есть следы штатного срабатывания кассетной боеголовки ATACMS.
Также на многочисленных видео момента атаки Воронежа, которые появились в сети, в небе над городом видны четыре дымные полосы. Такой след оставляет ATACMS в момент срабатывания механизма раскрытия кассетной боевой части. Поэтому можно предположить, что в реальности россияне не смогли сбить ни одной из четырех запущенных ракет.
Фото: Telegram
Напомним, что 18 ноября в российских каналах и СМИ появились сообщения, что город Воронеж был под ракетной атакой. Россияне заявили, что удар наносили американскими ракетами ATACMS. Позже удар американским вооружением подтвердили в Генеральном штабе ВСУ - без указания локации и пораженных объектов.