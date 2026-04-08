Вспыхнули пожары в порту и на складах: Россия массированно ударила по Одесской области дронами

08:41 08.04.2026 Ср
2 мин
Спасатели показали последствия с мест попаданий
aimg Ирина Глухова
Вспыхнули пожары в порту и на складах: Россия массированно ударила по Одесской области дронами Фото: последствия вражеской атаки в Одесской области (t.me/dsns_telegram)

В ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг Одесской области. В результате атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

По данным ОВА, в результате удара частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.

В ГСЧС сообщили, что из-за попадания возникли пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Также на месте работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда.

Также в ГСЧС показали ликвидацию пожара с мест попаданий.

Фото: российские оккупанты нанесли массированный удар по югу Одесской области (t.me/dsns_telegram)

Атаки на порты Одессы и области

Стоит добавить, что российские оккупанты систематически атакуют порты в Одесской области дронами и ракетами.

Как сообщал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в 2026 году интенсивность таких атак существенно возросла.

Так, ранее в результате удара российскими "Шахедами" был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.

Перед тем войска РФ нанесли удары по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света