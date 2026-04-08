Вспыхнули пожары в порту и на складах: Россия массированно ударила по Одесской области дронами

В ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг Одесской области. В результате атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

По данным ОВА, в результате удара частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение. Информация о погибших или пострадавших не поступала. В ГСЧС сообщили, что из-за попадания возникли пожары на территории портовой инфраструктуры и в складских помещениях. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания. К тушению привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Также на месте работали пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда. Также в ГСЧС показали ликвидацию пожара с мест попаданий. Фото: российские оккупанты нанесли массированный удар по югу Одесской области (t.me/dsns_telegram)