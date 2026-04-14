Повреждено судно в порту и уничтожены автобусы: РФ массированно ударила по Одесской области
В ночь на 14 апреля российские оккупанты устроили массированную атаку "Шахедами" на юг Одесской области. Под ударом оказалась портовая инфраструктура и гражданские объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.
По его словам, на территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Также получило повреждения портовое оборудование.
В результате попаданий разрушено здание СТО с последующим пожаром. Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.
Кроме того, под удар попали шесть частных домов - у них повреждены кровли. Также зафиксировано повреждение автомобиля скорой помощи.
Кипер добавил, что обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
Также в ОГА показали последствия вражеской атаки на юг области.
Фото: российские оккупанты нанесли массированный удар по югу Одесской области (t.me/odeskaODA)
Атаки на порты Одесской области
Стоит добавить, что российские оккупанты систематически атакуют порты Одесской области дронами и ракетами.
Так, в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" также массированно накрыли юг Одесской области. Тогда в результате атаки была повреждена гражданская и портовая инфраструктура.
Перед тем в результате удара российскими дронами был поврежден один из портов региона - пострадали два гражданских судна под флагами Палау и Барбадоса, а также подверглась разрушениям портовая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары.
Еще раньше войска РФ нанесли удары по двум портам Одесской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.