РФ атаковала порт в Одесской области: повреждены суда под флагами Палау и Барбадоса

08:35 20.03.2026 Пт
2 мин
Корабли были загружены зерном
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Одесской области россияне повредили суда под флагами Палау и Барбадоса (t.me/odeskaODA)

Российские войска ночью 20 марта атаковали дронами порт в Одесской области. Повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Как сообщается, в результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос, которые были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Несмотря на это суда остаются на плаву.

Также получили повреждения административные здания. Пострадали два человека.

Фото: россияне повредили суда под флагами Палау и Барбадоса (t.me/odeskaODA)

Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы.

На местах событий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими захватчиками.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 20 марта российские войска атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

В то же время зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 7 локациях.

В ночь на 19 марта россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.

Также оккупанты вчера поздно вечером атаковали дронами Львов. Под вражеский удар попало Главное управление СБУ во Львовской области, также под атакой находился Нововолынск на Волыни.

