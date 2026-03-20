РФ атаковала порт в Одесской области: повреждены суда под флагами Палау и Барбадоса

Российские войска ночью 20 марта атаковали дронами порт в Одесской области. Повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос.

Как сообщается, в результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос, которые были пришвартованы у причалов и загружены зерном. Несмотря на это суда остаются на плаву. Также получили повреждения административные здания. Пострадали два человека. Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы. На местах событий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими захватчиками.