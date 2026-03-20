РФ атаковала порт в Одесской области: повреждены суда под флагами Палау и Барбадоса
Российские войска ночью 20 марта атаковали дронами порт в Одесской области. Повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
Как сообщается, в результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос, которые были пришвартованы у причалов и загружены зерном.
Несмотря на это суда остаются на плаву.
Также получили повреждения административные здания. Пострадали два человека.
Фото: россияне повредили суда под флагами Палау и Барбадоса (t.me/odeskaODA)
Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы.
На местах событий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими захватчиками.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 20 марта российские войска атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
В то же время зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 7 локациях.
В ночь на 19 марта россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.
Также оккупанты вчера поздно вечером атаковали дронами Львов. Под вражеский удар попало Главное управление СБУ во Львовской области, также под атакой находился Нововолынск на Волыни.