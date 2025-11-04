RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Враг попал в жилье повторно? Как подать новое заявление на "єВідновлення" без лишних ожиданий

Подать новое заявление на "єВідновлення" можно не дожидаясь завершения рассмотрения предыдущего (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинцам, чей дом или помещение были повторно повреждены в результате боевых действий (вражеских атак), нужно подать новое заявление по программе "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Как подать новое заявление и на что обратить внимание

Чиновник напомнил, что россияне не прекращают обстрелы гражданского населения Украины, поэтому возникают ситуации, когда вражеские снаряды повторно попадают в дом или помещение.

"Мы позаботились, чтобы вы могли повторно подать заявление по программе "єВідновлення", не дожидаясь, пока завершится рассмотрение предыдущего", - подчеркнул Федоров.

Он уточнил, что новое заявление на "єВідновлення" (в случае повторного попадания в помещение) украинцы могут подать в "Дії":

  • открыть в приложении "Звіт про ремонт" по предыдущему заявлению (которое уже в работе);
  • поставить галочку "Майно було пошкоджено повторно";
  • подать новое сообщение о повреждении и новое заявление о компенсации.

"Процесс остается простым и быстрым", - отметил Федоров.

Он объяснил также, что комиссия приедет только один раз - для того, чтобы:

  • осмотреть новые повреждения;
  • определить степень текущего разрушения;
  • посчитать сумму компенсации;
  • закрыть предыдущее заявление.

Кроме того, министр посоветовал: "Перед подачей нового заявления убедитесь, что карта "єВідновлення" с прошлой компенсации уже закрыта".

"Если нет - система об этом напомнит. Неиспользованные средства вернутся в госбюджет", - сообщил чиновник.

Следовательно, чтобы получить компенсацию по новому заявлению, нужно открыть новый счет.

"Подавайтесь на "єВідновлення" - государство рядом и поможет отстроить жилье", - подытожил Федоров.

Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Напомним, "єВідновлення" - это программа помощи от государства для владельцев жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий в Украине (то есть помощь зависит от уровня ущерба, нанесенного жилью граждан).

Она действует в Украине уже более двух лет и постоянно обновляется - получает новые опции для различных категорий лиц.

Ранее в Верховной Раде объяснили, почему часть украинцев не обращается за компенсацией "єВідновлення" и с какими проблемами сталкивается четверть ее получателей.

Кроме того, мы рассказывали, как принять участие в программе "єВідновлення" и что важно сделать после завершения ремонтных работ.

Читайте также, как к программе "єВідновлення" присоединиться бизнесу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнфраструктураЖильеДияВыплатыСоветыАтака дроновКвартирыРакетная атака