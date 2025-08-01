Почему часть украинцев не обращается за компенсацией "єВідновлення": что говорит Шуляк
Несмотря на широкое информирование о программе "єВідновлення", значительная часть украинцев до сих пор не имеет полного представления о том, как ею воспользоваться. Более того, часть тех, кто имеет право на компенсацию, не обращается за ней из-за сложности процедуры, недостатка информации или проблем с правовым статусом своего жилья.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
Комментируя результаты мониторинговой части исследования "Национальный компенсационный механизм за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества: опыт, вызовы и перспективы совершенствования", она отметила, что больше всего респондентам не хватает базовой инструкции по действиям.
В частности:
- 64% сайтов общин вообще не содержат никакой информации о процедуре или условиях получения компенсации;
- 53% опрошенных указали на отсутствие пошагового алгоритма действий;
- 37% - на отсутствие перечня необходимых документов;
- 34% - на неясность относительно того, кто имеет право подавать заявление;
- 31% - на отсутствие контактов ответственных учреждений.
"Мы постоянно работаем над усовершенствованием программы, запуская новые этапы и опции. Но, к сожалению, информационная поддержка относительно механизма получения компенсации все еще остается фрагментарной. Обеспечение людей доступной и понятной информацией требует дополнительных усилий", - отметила Шуляк.
Среди тех, кто знает о возможности получения компенсации, 35% все равно не обращались с соответствующим заявлением. Причиной этого чаще всего является сложная процедура подачи и недостаток информации об органах, в которые следует обращаться. Об этом сообщили 22% опрошенных.
Еще 18% респондентов не подают заявление, поскольку их жилье расположено на временно оккупированных территориях. Другие распространенные причины - отсутствие регистрации жилья в Государственном реестре прав (11%), самостоятельное проведение ремонта (6%), неоформленное право собственности (5%). Лишь 3% прямо указали на недоверие к самой программе компенсаций.
"Относительно регистрации жилья в ГРРП, мы постоянно подчеркиваем важность этого шага. Дело в том, что жилье, построенное до 2013 года, в ГРРП вносится автоматически. Жилье, построенное ранее, - нет. Поэтому гражданин должен сделать это самостоятельно. Иначе не сможет получить компенсацию", - подчеркнула Елена Шуляк.
Впрочем, акцентировала парламентарий, одна из самых распространенных причин, по которой граждане не могут подаваться на компенсацию, - отсутствие такой возможности для жилья, расположенного на временно оккупированных территориях.
"Отдельный закон для этого не нужен, поскольку эта возможность предусмотрена базовым законом, принятым для "єВідновлення" еще в 2023 году. Сейчас перед правительством стоит задача имплементировать эту опцию", - отметила Шуляк.
Одна из главных причин, почему этого до сих пор не произошло, - невозможность обследовать жилье на неподконтрольной Украине территории. Технически это возможно, пояснила Елена Шуляк, поскольку в конце 2023 года в городе Мелитополь был проведен эксперимент, который доказал, что обследовать разрушенное жилье можно дистанционно: с помощью спутниковых снимков и тому подобное.
Поэтому нужно масштабировать этот опыт на все временно оккупированные территории, поскольку эксперимент оказался успешным - владельцам такого жилья выплатили компенсацию.
Программа "єВідновлення" в Украине
Напомним, в Украине уже более двух лет действует государственная программа"єВідновлення", которая позволяет пострадавшим гражданам получить компенсацию за разрушенное жилье.
Как ранее отмечала Шуляк, несмотря на то, почти 130 тыс. семей получили компенсацию по программе "єВідновлення", по результатам исследований, почти четверть опрошенных до сих пор сталкиваются с проблемами при подаче заявлений, а 6% - не знают о существовании программы.