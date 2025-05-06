Два года "єВідновлення": Шмыгаль рассказал, как сейчас работает программа в Украине

В Украине уже два года действует программа "єВідновлення". Украинцы имеют право на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Кабмина.

По словам Шмыгаля, эта программа позволяет предоставить украинцам компенсацию за поврежденное или утраченное жилье во время войны уже сейчас. За два года программой воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, которые получили средства для восстановления поврежденных домов или приобрели новые за жилищные сертификаты.

Сейчас помощь семьям на ремонт поврежденного жилья уже составляет 9,8 млрд гривен. Государство дало возможность сгенерировать 17,4 тысячи жилищных сертификатов на сумму более 25 млрд гривен.

Шмыгаль рассказал, что уже было получено почти тысячу заявлений на выплаты для строительства нового жилья на собственном земельном участке.

"Постоянно добавляем к программе "єВідновлення" новые опции. В частности, уже доступны компенсации для ВПЛ и возможность оплатить жилищным сертификатом первый взнос по ипотеке "єОселя", - рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что участие в программе "єОселя" - это еще один способ приобрести собственное жилье на льготных условиях. Уже 16,7 тысячи украинских семей им воспользовались.