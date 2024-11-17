Как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": инструкция
Все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ, могут воспользоваться услугой "єВідновлення" для получения госпомощи. К программе может присоединиться и бизнес, который занимается продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.
О том, как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення" через "Дія" - в материале РБК-Украина.
Программа "єВідновлення" в "Дія" - это инициатива, направленная на поддержку предпринимателей в Украине, пострадавших в результате военных действий. Она предоставляет финансовую помощь для восстановления бизнеса, в частности для покрытия расходов на восстановление инфраструктуры, оборудования и материалов. Участие в программе позволяет получить компенсации для восстановления деятельности предприятия.
Для участия в программе могут подаваться физические лица-предприниматели и юридические лица, соответствующие определенным критериям.
Чтобы стать участником программы, выполните следующие шаги:
- нажмите кнопку для подачи заявки и войдите, используя электронную подпись вашего юридического лица, физического лица-предпринимателя или BankID для ФЛП;
- выберите услугу "Присоединение к "єВідновлення" для бизнеса";
- платформа "Дія" автоматически проверит данные о вашем бизнесе в Едином государственном реестре (ЕГР);
- просмотрите и, при необходимости, обновите информацию в вашем профиле на портале diia.gov.ua;
- выберите банк, укажите данные вашего Merchant ID и подтвердите, что MCC-код вашего бизнеса соответствует требованиям участия в программе;
- выберите тип точки продажи и заполните данные о ней;
- портал сформирует заявление для участия в программе "єВідновлення";
- проверьте сформированное заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или ФЛП.
После этого ожидайте сообщение о подключении к программе "єВідновлення" на вашу электронную почту. Статус поданной заявки можно проверить в собственном кабинете на портале "Дія".
Приобщиться к программе «еВідновлення» могут ФЛП и юридические лица с МСС-кодами:
- 1520 - генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство;
- 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
- 1731 - подрядчики по электричеству;
- 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
- 1750 - подрядчики плотницких работ;
- 1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;
- 1771 - подрядчики бетонных работ;
- 5065 - электрические части и оборудование;
- 5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;
- 5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
- 5211 - лесо- и строительные материалы;
- 5200 - товары для дома;
- 5231 - розничная продажа стекла, красок и обоев;
- 5713 - напольные покрытия;
- 8911 - архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.
- МСС - это код, с помощью которого платежные системы распознают, чем занимается торговый объект.
Ограничений на количество точек продаж нет. Однако важно обратить внимание, что торговые точки, которые расположены в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях, не могут участвовать в программе.
Дополнительные услуги в приложении "Дія"
Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", внедряя новые возможности и функции для повышения удобства пользования.
Среди ключевых сервисов, доступных в приложении, можно выделить:
- загрузка документов: пользователи могут добавлять информацию о своем образовании, свидетельстве о рождении, идентификационном коде и студенческом билете;
- электронный нотариат: сервис "Нота" позволяет оформлять нотариальные услуги в цифровом формате;
- приобретение автомобилей: в приложении можно совершить покупку транспортных средств напрямую, что упрощает процесс оформления сделок;
- получить статус безработного;
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