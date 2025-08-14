ua en ru
В ВР рассказали, с какими проблемами сталкивается четверть получателей компенсации "єВідновлення"

Четверг 14 августа 2025 19:10
В ВР рассказали, с какими проблемами сталкивается четверть получателей компенсации "єВідновлення" Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на постоянное совершенствование механизмов программы "єВідновлення", ряд получателей потенциальных компенсаций продолжают сталкиваться как со сложностями подачи заявлений на возмещение, так и с использованием полученных средств. Речь идет как о средствах для ремонтов поврежденного жилья, так и об использовании жилищных сертификатов "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, ни одна современная страна еще не сталкивалась с кейсами, подобными украинскому механизму компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Поэтому релевантного опыта, который можно было бы позаимствовать и адаптировать, у Украины нет. Поэтому реализация программы, которую создавали не по готовому лекалу, а с нуля, может происходить с определенными недостатками.

"Однако, нужно эти недостатки отслеживать и исправлять. С момента запуска "єВідновлення" в мае 2023 года государство этим занимается на постоянной основе, расширяя и вводя опции, на которые есть запрос и регулируя проблемные моменты", - отметила Шуляк.

Сейчас, уточнила она, проблемные моменты могут быть, в частности, и при использовании компенсации за уничтоженное жилье - жилищных сертификатов "єВідновлення". Как свидетельствуют данные опроса, среди респондентов, которые уже получили компенсацию, каждый четвертый (25%) сообщил о трудностях на этапе ее использования.

Так, для владельцев уничтоженного жилья ключевыми вызовами стали сложности с поиском жилья в пределах номинала жилищного сертификата и ограниченные сроки, предусмотренные для использования забронированных средств.

"Сейчас мы видим, что средняя сумма сертификата колеблется в пределах 1,5 - 1,7 млн гривен. И действительно, не всегда удается втиснуться в эту цифру. Так, средняя по Украине стоимость 1-комнатной квартиры в новостройке - 1,8 млн гривен. На вторичном рынке - 2,4 млн гривен. Но Киев, разумеется, дороже: однокомнатные от 2,2 млн гривен. И большинство сделок - именно вторичный рынок", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что граждане, во-первых, имеют возможность вкладывать собственные средства в сумму сертификата, а также возможно использовать сертификат "еВідновлення" как первый взнос за жилье по программе ""Оселя". Такая возможность была введена еще в начале прошлого года.

Относительно сроков использования забронированных по сертификату "еВідновлення" средств, Шуляк пояснила, что речь идет о 30 днях, в течение которых гражданин должен заключить соглашение купли-продажи объекта, с которым определился.

Кроме этого, Шуляк отметила, что по данным исследования, трудности возникают и у граждан, которые получить средства на ремонт поврежденного жилья. Она отметила, что сейчас есть два варианта выплат - до 200 тыс. гривен на срочный поверхностный ремонт (вроде установки окон и т.д.), а также до 350 тыс. на капитальный ремонт - в случае, если квартира или дом были повреждены

В то же время респонденты, жилье которых было повреждено, сообщили о следующих трудностях:

  • Возможность завышения цен со стороны подрядчиков, работающих по программе "єВідновлення", а также дефицит исполнителей работ на местном уровне;
  • Сроки для использования компенсации могут быть недостаточными, особенно учитывая ситуацию с безопасностью, неблагоприятные погодные условия (дожди, холод). Эти факторы замедляли или делали невозможным выполнение ремонтных работ в установленные сроки;
  • Непонятность порядка использования средств - часть получателей компенсации не имеет четкого понимания, как именно и где можно использовать компенсацию;
  • Ограничения в способах оплаты. Невозможность расчета наличными создавала трудности с приобретением определенных строительных материалов, в частности древесины.

"Государство работает со всем фидбеком, который получает, поскольку понимает, что программу надо доработать и этот процесс продолжается постоянно. Насколько успешно это делается? Лучшим ответом будут цифры - с момента запуска "єВідновлення" гражданам выплачена компенсация на общую сумму в более чем 30 млрд гривен", - резюмировала Шуляк.

