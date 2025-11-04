Ворог влучив у житло повторно? Як подати нову заяву на "єВідновлення" без зайвих очікувань

Українцям, чий будинок або помешкання було повторно пошкоджено внаслідок бойових дій (ворожих атак), потрібно подати нову заяву за програмою "єВідновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Урядовець нагадав, що росіяни не припиняють обстрілів цивільного населення України, тож виникають ситуації, коли ворожі снаряди повторно влучають у будинок або помешкання.
"Ми подбали, щоб ви могли повторно подати заяву за програмою "єВідновлення", не чекаючи, поки завершиться розгляд попередньої", - наголосив Федоров.
Він уточнив, що нову заяву на "єВідновлення" (в разі повторного влучання в помешкання) українці можуть подати в "Дії":
"Процес залишається простим і швидким", - зауважив Федоров.
Він пояснив також, що комісія приїде лише один раз - для того, щоб:
Крім того, міністр порадив: "Перед поданням нової заяви переконайтеся, що картка "єВідновлення" з минулої компенсації вже закрита".
"Якщо ні - система про це нагадає. Невикористані кошти повернуться до держбюджету", - повідомив урядовець.
Отже, щоб отримати компенсацію за новою заявою, потрібно відкрити новий рахунок.
"Подавайтеся на "єВідновлення" - держава поруч і допоможе відбудувати помешкання", - підсумував Федоров.
Нагадаємо, "єВідновлення" - це програма допомоги від держави для власників житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок бойових дій в Україні (тобто допомога залежить від рівня шкоди, завданої житлу громадян).
Вона діє в Україні вже більш як два роки й постійно оновлюється - отримує нові опції для різних категорій осіб.
Раніше у Верховній Раді пояснили, чому частина українців не звертається по компенсацію "єВідновлення" та з якими проблемами стикається чверть її отримувачів.
Крім того, ми розповідали, як взяти участь у програмі "єВідновлення" й що важливо зробити після завершення ремонтних робіт.
Читайте також, як до програми "єВідновлення" приєднатися бізнесу.