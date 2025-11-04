Ворог влучив у житло повторно? Як подати нову заяву на "єВідновлення" без зайвих очікувань

Як подати нову заяву й на що звернути увагу

Урядовець нагадав, що росіяни не припиняють обстрілів цивільного населення України, тож виникають ситуації, коли ворожі снаряди повторно влучають у будинок або помешкання.

"Ми подбали, щоб ви могли повторно подати заяву за програмою "єВідновлення", не чекаючи, поки завершиться розгляд попередньої", - наголосив Федоров.

Він уточнив, що нову заяву на "єВідновлення" (в разі повторного влучання в помешкання) українці можуть подати в "Дії":

відкрити у застосунку "Звіт про ремонт" за попередньою заявою (що вже в роботі);

поставити галочку "Майно було пошкоджено повторно";

подати нове повідомлення про пошкодження та нову заяву про компенсацію.

"Процес залишається простим і швидким", - зауважив Федоров.

Він пояснив також, що комісія приїде лише один раз - для того, щоб:

оглянути нові пошкодження;

визначити ступінь поточного руйнування;

порахувати суму компенсації;

закрити попередню заяву.

Крім того, міністр порадив: "Перед поданням нової заяви переконайтеся, що картка "єВідновлення" з минулої компенсації вже закрита".

"Якщо ні - система про це нагадає. Невикористані кошти повернуться до держбюджету", - повідомив урядовець.

Отже, щоб отримати компенсацію за новою заявою, потрібно відкрити новий рахунок.

"Подавайтеся на "єВідновлення" - держава поруч і допоможе відбудувати помешкання", - підсумував Федоров.

Публікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)