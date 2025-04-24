До 350 тысяч на ремонт: как получить компенсацию за разрушенное врагом жилье

Некоторые из украинцев могут получить до 350 тысяч гривен на ремонт разрушенного врагом жилья. Для этого нужно воспользоваться программой "еВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С полным перечнем обязанностей заявителя можно ознакомиться на официальном портале Киева.

В КГГА отметили, что после завершения ремонтных работ (определенных в алгоритме) получатель компенсации обязан в течение 15 рабочих дней:

Для того чтобы принять участие в программе "еВідновлення" заявителю нужно:

Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп отметил, что алгоритм восстановления поврежденного имущества определен Порядком предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ:

Так, владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут:

В КГГА напомнили, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вооруженной вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм.

Напомним, ранее мы рассказывали про "еВідновлення" для ВПЛ - кто из переселенцев в приоритете.

Читайте также, как получить компенсацию через "еВідновлення", если документы на уничтоженное жилье утеряны.

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