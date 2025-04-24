До 350 тысяч на ремонт: как получить компенсацию за разрушенное врагом жилье
Некоторые из украинцев могут получить до 350 тысяч гривен на ремонт разрушенного врагом жилья. Для этого нужно воспользоваться программой "еВідновлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кто может воспользоваться программой "еВідновлення"
В КГГА напомнили, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вооруженной вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм.
Так, владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут:
- воспользоваться программой "еВідновлення";
- получить до 350 тысяч гривен на ремонт.
Заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп отметил, что алгоритм восстановления поврежденного имущества определен Порядком предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ:
- боевых действий;
- террористических актов;
- диверсий.
Как принять участие в программе "еВідновлення": инструкция
Для того чтобы принять участие в программе "еВідновлення" заявителю нужно:
- установить мобильное приложение "Дія";
- пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
- либо подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если оно не было подано ранее);
- либо выбрать одно из информационных сообщений (в случае, если ранее их было подано несколько);
- убедиться, что поврежденный объект внесен в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (или в случае отсутствия такой записи - провести его регистрацию);
- открыть текущий счет в одном из банков-партнеров программы;
- выбрать в мобильном приложении "Дія" электронную публичную услугу "еВідновлення";
- сформировать средствами приложения заявление (оно должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, контактные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и другие данные);
- предоставить согласие совладельцев объекта недвижимого имущества на получение компенсации заявителем (в случае совместной собственности на объект недвижимого имущества);
- указать на отсутствие ограничений (установленных пунктом 4 Порядка);
- получить автоматические сообщения о регистрации поданного заявления и о начале его рассмотрения;
- в случае получения средствами портала "Дія" соответствующих сообщений от комиссии - обеспечить представление запрашиваемой в них информации.
Что важно сделать после завершения ремонтных работ
В КГГА отметили, что после завершения ремонтных работ (определенных в алгоритме) получатель компенсации обязан в течение 15 рабочих дней:
- подать уведомление о завершении ремонтных работ;
- добавить к нему фотофиксацию завершенных ремонтных работ.
С полным перечнем обязанностей заявителя можно ознакомиться на официальном портале Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали про "еВідновлення" для ВПЛ - кто из переселенцев в приоритете.
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