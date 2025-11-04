Враг попал в жилье повторно? Как подать новое заявление на "єВідновлення" без лишних ожиданий

Украинцам, чей дом или помещение были повторно повреждены в результате боевых действий (вражеских атак), нужно подать новое заявление по программе "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Как подать новое заявление и на что обратить внимание

Чиновник напомнил, что россияне не прекращают обстрелы гражданского населения Украины, поэтому возникают ситуации, когда вражеские снаряды повторно попадают в дом или помещение.

"Мы позаботились, чтобы вы могли повторно подать заявление по программе "єВідновлення", не дожидаясь, пока завершится рассмотрение предыдущего", - подчеркнул Федоров.

Он уточнил, что новое заявление на "єВідновлення" (в случае повторного попадания в помещение) украинцы могут подать в "Дії":

открыть в приложении "Звіт про ремонт" по предыдущему заявлению (которое уже в работе);

поставить галочку "Майно було пошкоджено повторно";

подать новое сообщение о повреждении и новое заявление о компенсации.

"Процесс остается простым и быстрым", - отметил Федоров.

Он объяснил также, что комиссия приедет только один раз - для того, чтобы:

осмотреть новые повреждения;

определить степень текущего разрушения;

посчитать сумму компенсации;

закрыть предыдущее заявление.

Кроме того, министр посоветовал: "Перед подачей нового заявления убедитесь, что карта "єВідновлення" с прошлой компенсации уже закрыта".

"Если нет - система об этом напомнит. Неиспользованные средства вернутся в госбюджет", - сообщил чиновник.

Следовательно, чтобы получить компенсацию по новому заявлению, нужно открыть новый счет.

"Подавайтесь на "єВідновлення" - государство рядом и поможет отстроить жилье", - подытожил Федоров.

Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)