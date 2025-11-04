Враг попал в жилье повторно? Как подать новое заявление на "єВідновлення" без лишних ожиданий
Украинцам, чей дом или помещение были повторно повреждены в результате боевых действий (вражеских атак), нужно подать новое заявление по программе "єВідновлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Как подать новое заявление и на что обратить внимание
Чиновник напомнил, что россияне не прекращают обстрелы гражданского населения Украины, поэтому возникают ситуации, когда вражеские снаряды повторно попадают в дом или помещение.
"Мы позаботились, чтобы вы могли повторно подать заявление по программе "єВідновлення", не дожидаясь, пока завершится рассмотрение предыдущего", - подчеркнул Федоров.
Он уточнил, что новое заявление на "єВідновлення" (в случае повторного попадания в помещение) украинцы могут подать в "Дії":
- открыть в приложении "Звіт про ремонт" по предыдущему заявлению (которое уже в работе);
- поставить галочку "Майно було пошкоджено повторно";
- подать новое сообщение о повреждении и новое заявление о компенсации.
"Процесс остается простым и быстрым", - отметил Федоров.
Он объяснил также, что комиссия приедет только один раз - для того, чтобы:
- осмотреть новые повреждения;
- определить степень текущего разрушения;
- посчитать сумму компенсации;
- закрыть предыдущее заявление.
Кроме того, министр посоветовал: "Перед подачей нового заявления убедитесь, что карта "єВідновлення" с прошлой компенсации уже закрыта".
"Если нет - система об этом напомнит. Неиспользованные средства вернутся в госбюджет", - сообщил чиновник.
Следовательно, чтобы получить компенсацию по новому заявлению, нужно открыть новый счет.
"Подавайтесь на "єВідновлення" - государство рядом и поможет отстроить жилье", - подытожил Федоров.
Публикация Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Напомним, "єВідновлення" - это программа помощи от государства для владельцев жилья, поврежденного или разрушенного в результате боевых действий в Украине (то есть помощь зависит от уровня ущерба, нанесенного жилью граждан).
Она действует в Украине уже более двух лет и постоянно обновляется - получает новые опции для различных категорий лиц.
