В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок

Вечером 19 декабря около входа в Общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Киеве обнаружили неизвестный электронный предмет, внешне похожий на радиомаячок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Facebook .

В ведомстве напомнили, что Общественная приемная Координационного штаба в Киеве является открытым публичным пространством, которое создано для оказания помощи семьям военнопленных и пропавших без вести военнослужащих.

О подозрительной находке сотрудники Коордштаба немедленно сообщили в правоохранительные органы и профильные службы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает происхождение устройства и его возможное назначение.

Взрывоопасные предметы и разминирование территорий

Ранее РБК-Украина писало о взрывоопасных предметах, которые все чаще находят во дворах и парках. Спасатели призывают не подходить и не трогать такие "находки".

Также сообщалось, что возле мест, где обнаружили взрывоопасные предметы и еще не обезвредили, устанавливают специальные знаки.

Стоит напомнить, что Украина остается одной из самых заминированных стран мира. По оценкам специалистов, потенциально опасными являются более 142 тыс. кв. км территорий. Самая сложная ситуация - в восточных и южных областях. В этих регионах ежедневно саперы очищают в среднем 60-70 гектаров земли.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности. Документ предусматривает обмен опытом, обучение украинских специалистов, поставку специального оборудования и привлечение хорватских экспертов к работам по разминированию украинских территорий.