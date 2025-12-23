ua en ru
Россия ударила по порту Одессы: повреждено гражданское судно, которое перевозило сою

Вторник 23 декабря 2025 12:40
Россия ударила по порту Одессы: повреждено гражданское судно, которое перевозило сою Фото: Россия ударила по порту Одессы: повреждено гражданское судно, которое перевозило сою (facebook.com_DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали порт Одессы ударными дронами. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу в Telegram.

"Под вражеским ударом снова Одесская область и портовая инфраструктура. Повреждены гражданские склады, критические энергетические объекты", - рассказал министр.

По его словам, в результате ночного обстрела в Одесском порту повреждено гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Как уточнил Кулеба, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидации последствий обстрела.

Обстрел Одессы и области

В начале декабря российский диктатор Владимир Путин угрожал "расширить номенклатуру" ударов по "портовым сооружениям и кораблям, входящим в украинские порты".

По его словам, самый радикальный метод - "отрезать Украину от моря".

В ночь на 22 декабря российские войска атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области, в частности в порту "Южный" загорелись контейнеры с мукой и маслом.

Одной из самых массовых атак на Одессу и область стала ночь на 13 декабря, когда без света, воды и тепла осталась значительная часть региона, включая Одессу, а наибольшим разрушениям подвергся город Арциз.

Также оккупанты начали массово обстреливать мост в Маяках на трассе Одесса - Рени, что усложнило проезд к пунктам пропуска и западным населенным пунктам области. Власти и транспортные службы разработали альтернативные маршруты.

