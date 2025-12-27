Россияне атаковали порты и промышленную инфраструктуру Одесской области: есть повреждения
Российские войска за прошедшие сутки, 26 декабря, нанесли удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. В результате обстрелов есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В течение суток враг нанес дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области", - сообщил Кипер.
По его словам, несмотря на уничтожение силами ПВО большинства вражеских целей, в результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. Погибших и пострадавших нет.
Также зафиксировано падение беспилотника на территорию одного из предприятий по изготовлению растительного масла - без негативных последствий.
"На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора", - добавил глава ОВА.
Обстрел Украины 27 декабря
Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попал Киев и Киевская область.
В общем пострадали семь районов Киева, там возникли пожары, есть разрушения.
В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.
В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.
В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.
Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.
А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.
Известно об около 20 пострадавших в столице, среди них двое детей.
Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Также почти треть столицы осталась без теплоснабжения.
Подробнее о двойном ударе РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.