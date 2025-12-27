ua en ru
Россияне атаковали порты и промышленную инфраструктуру Одесской области: есть повреждения

Одесская область, Суббота 27 декабря 2025 10:16
UA EN RU
Россияне атаковали порты и промышленную инфраструктуру Одесской области: есть повреждения Фото: россияне атаковали порты и промышленную инфраструктуру Одесской области (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска за прошедшие сутки, 26 декабря, нанесли удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. В результате обстрелов есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В течение суток враг нанес дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области", - сообщил Кипер.

По его словам, несмотря на уничтожение силами ПВО большинства вражеских целей, в результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. Погибших и пострадавших нет.

Также зафиксировано падение беспилотника на территорию одного из предприятий по изготовлению растительного масла - без негативных последствий.

"На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора", - добавил глава ОВА.

Обстрел Украины 27 декабря

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попал Киев и Киевская область.

В общем пострадали семь районов Киева, там возникли пожары, есть разрушения.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Известно об около 20 пострадавших в столице, среди них двое детей.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Также почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

Подробнее о двойном ударе РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

