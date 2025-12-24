ua en ru
Из-за ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

Среда 24 декабря 2025 10:35
UA EN RU
Из-за ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море Фото: из-за ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Вследствие массированных атак россиян по инфраструктуре порта Южный Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"Первые двое суток после атаки порт находился под непрерывными обстрелами. В связи с этим работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - в перерывах между воздушными тревогами, с соблюдением требований правил безопасности для персонала", - отметили в Администрации портов.

Известно, что в этот период специалисты осуществляли поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями. После стабилизации ситуации безопасности боновые заграждения были установлены в полном объеме. К работам были привлечены специализированные суда по сбору загрязняющих веществ.

В ведомстве отметили, что речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду.

"АМПУ со всеми причастными службами принимает все возможные меры для локализации и недопущения дальнейшего распространения загрязнения, с учетом текущих безопасности и погодных условий", - говорится в сообщении организации.

Что предшествовало

Напомним, по сообщению главы Одесской ГОА Сергея Лысака, сегодня на двух пляжах Одессы были обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц. По данному факту начато расследование.

Ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали экологическая инспекция, КП "Побережье", КУ РВС, а также представители Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Также вчера, 23 декабря, в очередной раз атаковали порт Одессы ударными дронами. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

