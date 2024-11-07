Враг обстрелял железнодорожный объект в Сумской области, была ранена работница "УЗ"

В Сумской области в результате российских обстрелов была ранена работница железной дороги. Женщина была госпитализирована с травмами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на акционерное общество "Укрзализныця".
В компании отметили, что 6 октября ранение в результате вражеских обстрелов получила дежурная по переезду.
"Железнодорожница с травмой плеча доставлена в больницу и оказана вся необходимая помощь", - передали в "УЗ".
Кроме того, добавили в компании, в результате российских ударов в Сумской области также была повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности элементы энергоснабжения и пути.
Отметим, что объекты железнодорожной инфраструктуры не редко становятся целями для вражеских обстрелов. Работник "УЗ" также становится жертвами российских атак.
Так, весной этого года из-за российского удара в Донецкой области погибли три сотрудника "Укрзализныци". Еще четверо получили ранения.
В июле оккупанты атаковали железную дорогу в Харьковской области, и в результате обстрела были ранены.
Ранее сообщалось, что 29 сентября российские захватчики атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области. Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.
А перед этим оккупанты атаковали этот вокзал 26 сентября, и в результате удара пострадали три человека.
Также напомним, что 29 сентября российская армия нанесла удар по зданию вокзала в городе Запорожье. Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.
А в начале сентября росармия совершила целенаправленный массированный обстрел объектов "Укрзализныци" в Сумской и Днепропетровской областях.
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