Ворог обстріляв залізничний об'єкт у Сумській області, була поранена працівниця "УЗ"

В компанії зазначили, що 6 жовтня поранення внаслідок ворожого обстрілу отримала чергова по переїзду.

"Залізничницю з травмою плеча доставлено до лікарні та надано всю необхідну допомогу", - передали в "УЗ".

Крім того, додали в компанії, внаслідок російських ударів у Сумській області також було пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема елементи енергопостачання та колії.

Російські удари по об'єктах "Укрзалізниці"

Зазначимо, що об'єкти залізничної інфраструктури не рідко стають цілями для ворожих обстрілів. Працівник "УЗ" також стають жертвами російських атак.

Так, навесні цього року через російський удар у Донецькій області загинуло три співробітники "Укрзалізниці". Ще четверо дістали поранення.

У липні окупанти атакували залізницю у Харківській області, і внаслідок обстрілу були поранені.

Раніше повідомлялося, що 29 вересня російські загарбники атакували безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

А перед цим окупанти атакували цей вокзал 26 вересня, й унаслідок удару постраждали троє осіб.

Також нагадаємо, що 29 вересня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

А на початку вересня росармія здійснила цілеспрямований масований обстріл об’єктів "Укрзалізниці" у Сумській та Дніпропетровській областях.