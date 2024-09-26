Россияне атаковали дронами вокзал в Сумской области, есть раненые железнодорожники
Сегодня, 26 сентября, россияне атаковали дронами вокзал в Сумской области. Известно о трех раненых железнодорожниках, а также разрушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Среди раненых:
- работника вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности;
- работника военизированной охраны;
- работника службы связи.
Всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.
В том же числе во время обстрела повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов.
"К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Все поезда "Укрзализныци" в регионе следуют по расписанию», - добавляет "Укрзализныця".
Как рассказывает прокуратура Сумской области, атака состоялась около 13:00. Враг ударил по железнодорожной станции в городе Хутор-Михайловский Шосткинского района.
Обстрел Украины 26 сентября
Сегодня в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов вражеских самолетов МиГ-31К. Во время первой тревоги в Киеве был слышен взрыв, впрочем, позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что россияне не наносили ракетный удар по столице, а ПВО не работала.
В том же числе было известно о пусках аэробаллистических ракет «Кинжал» в направлении Староконстантина Хмельницкой области. Там находится военный аэродром.
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